KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇ SONUCU! Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Son şampiyon yıkılmadı!

Kayserispor Galatasaray maçı ile ilgili aramalar hız kazandı. Bu akşam RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maç için geri sayım sona erdi. Maçın yayın saati ve Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle ekranı merak edildi. Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. İşte Kayserispor Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...
Kayserispor Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi (bugün) Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynandı. Maç saat 21:45'te başladı.
Kayserispor Galatasaray maçı saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayan ve bu nedenle sezonu erken açan Galatasaray bugüne dek 3 resmi karşılaşmaya çıktı.
Galatasaray Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 karşılaşmada 2'sini almayı başardı, 1'inden ise eşitlikle döndü.
Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. Galatasaray 33 kez galibiyet alırken Kayserispor ise 5 defa rakibini yendi. 16 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.
Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif, Carole, Attamah, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mane, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu