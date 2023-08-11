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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda? Son şampiyon sahaya çıkıyor

11.08.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Son şampiyon Galatasaray Süper Lig’in ilk haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na konuk olacak. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, Kayserispor’a konuk oluyor.Maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı. Kayserispor Galatasaray maçının tarihi, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. İşte RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Kayserispor Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

SÜPER LİG'DE 55. RANDEVU

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayan ve bu nedenle sezonu erken açan Galatasaray bugüne dek 3 resmi karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 karşılaşmada 2'sini almayı başardı, 1'inden ise eşitlikle döndü.

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. Galatasaray 33 kez galibiyet alırken Kayserispor ise 5 defa rakibini yendi. 16 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

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