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Kayserispor güç depoluyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.05.2020 13:12 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kayserispor güç depoluyor

11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam eden Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, günü çift idmanla geçiriyor. Karpuzatan Tesisleri'nde bu sabah teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular gruplar halinde geldi. Kondisyon ve fitness çalışması yapan Kayserisporlu futbolcular akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.

(DHA)

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