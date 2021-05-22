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Kayserispor kalecisi Doğan'ın bonservis ücreti belirlendi

22.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor kulübü, kaleci Doğan Alemdar için 4 Milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Kayserispor kalecisi Doğan'ın bonservis ücreti belirlendi

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 17.sırada tamamlayan Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar için istenilen bonservis ücreti belli oldu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar'ın bonservis bedelini 4 Milyon Euro olarak belirledi. Kaleci Doğan Alemdar için henüz resmi bir teklif gelmezken yurt dışından bazı takımlar ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan kaleci Doğan Alemdar geride kalan sezon 29 Süper Lig maçında görev yaptı. Kalesinde 35 gol gören Doğan, 9 maçı da gol yemeden noktaladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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