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Kayserispor kaptanına taraftardan teşekkür

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Fenerbahçe ile anlaşan takım kaptanı Deniz Türüç için veda mesajı yayınladı.

Kayserispor kaptanına taraftardan teşekkür

'Hatıran yeter' isimli video yayınlayan Kapalı Kale taraftarlar derneğinin yazılı açıklamasında, “2015-2016 yılından itibaren formamızı her maç layıkıyla terlemeye çalışan, takımımızın 10 numarası Deniz Türüç'ün takımımızdan ayrılışını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Geçmişte kendisine büyük takımların hangisinde oynamak istersin sorusuna ‘ben zaten büyük takımda oynuyorum' demiş ve bu süreçte her zaman Kayserispor'umuzun menfaatlerini ön planda tutarak; duruşunu ve adamlığını her zaman göstermiştir. Her maç takıma ve taraftara itici güç olması, kulübü ve şehrimizi sahiplenmesiyle yüreğimizde her zaman ayrı yeri olacaktır. Hayallerinin ve hedeflerinin daha büyük olduğunuz biliyoruz. Başaracağını da biliyoruz. 10 ona çok yakışıyordu. Yolun açık olsun kaptan” cümlelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor deniz türüç Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
teşekkürler hak etmediğin halde takımına fenev kerizinin parasını kazandırarak gittiğin için:)
çöp'tün tekerde çöp kutusu olacaksın yalnız şike yapmayı öğren sonuçta şikebahçeye alış:))
yakışır koçuma
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