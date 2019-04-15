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Kayserispor ligin ikinci yarısında sahasında ilk kez yenildi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısında sahasında ilk kez mağlup oldu.

Kayserispor ligin ikinci yarısında sahasında ilk kez yenildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, bu yıl sahasında ilk kez mağlup oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 2019 yılında iyi bir çıkış yakalayan sarı kırmızılı takım, ilk iç saha yenilgisini Ankaragücü maçında aldı. Ligin 28. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden ve müsabakayı 2 golle kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019 yılındaki ilk iç sahada yenilgisini almış oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, bu yıl sahasında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu yıl sahasında şu maçları oynadı:

Kayserispor-Bursaspor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Kayserispor-Göztepe 2-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-2

Kayserispor-Başakşehir 1-1

Kayserispor-Ankaragücü 0-2

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Spor Toto Süper Lig Kayserispor İstikbal Mobilya Kayserispor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Evinde ilk kez olabilir deplasmanda Rizeden 3 yemişti 3 :)))
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