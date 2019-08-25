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Kayserispor; Paul Georges Ntep, Adryan Tavares ve Furkan Polat'la sözleşme imzaladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor; Paul Georges Ntep, Adryan Tavares ve Furkan Polat'la resmi sözleşme imzaladı.

Kayserispor; Paul Georges Ntep, Adryan Tavares ve Furkan Polat'la sözleşme imzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir oyuncu daha kattı.

Cuma günü Kayseri'ye gelen ve bugün sabah saatlerinde System Hastanesi'nde sağlık taramasından geçen Paul Georges Ntep imzayı attı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme yapıldı.

Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak alınan Paul Georges Ntep, takımla birlikte idmanlara başlayacak.

TAVARES DE 1 YILLIĞINA KİRALANDI

İstikbal Mobilya Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Adryan Tavares'i 1 yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 25 yaşındaki Adryan Tavares ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adryan Tavares, Sion formasıyla geride kalan sezon çıktığı 20 lig maçında 7 gol kaydetti.

FURKAN POLAT DA İMZAYI ATTI

İstikbal Mobilya Kayserispor, bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılar geçen sezon Çanakkale Dardanelspor'da tamamlayan genç orta saha oyuncusu Furkan Polat ile sözleşme imzaladı. Furkan Polat, ilk olarak sağlık kontrolünden geçti ve ardından kendisini 5 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 1998 doğumlu olan Furkan Polat, futbola 2007 yılında Kayseri Kocasinan Şimşekspor'da başladı.

Kayserispor, kulübünden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor’da tamamlayan genç oyuncu Furkan Polat ile Sportif Direktörümüz Erdem Kemaloğlu’nun da katılımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Furkan Polat Adryan Tavares Paul Georges Ntep

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