Kayserispor Süper Lig'de bir ilki yaşadı! Tam 6 ay sonra galibiyet aldılar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor, ligde bu sezon ilk kez galip geldi. Sarı kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almıştı. Ayrıca, Kaloğlu yönetiminde 1 beraberlik ve bir galibiyet almış oldu.

181 GÜN SONRA KAZANDI!

Öte yandan ligde son olarak 28 Nisan 2024'te kazanan Kayserispor, 181 gün sonra bir süper Lig maçında galip geldi.