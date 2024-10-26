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Kayserispor Süper Lig'de bir ilki yaşadı! Tam 6 ay sonra galibiyet aldılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.10.2024 17:57
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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor karşısında tek golle galip gelen Kayserispor, 6 ay sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Kayserispor Süper Lig'de bir ilki yaşadı! Tam 6 ay sonra galibiyet aldılar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor, ligde bu sezon ilk kez galip geldi. Sarı kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almıştı. Ayrıca, Kaloğlu yönetiminde 1 beraberlik ve bir galibiyet almış oldu.

181 GÜN SONRA KAZANDI!

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Öte yandan ligde son olarak 28 Nisan 2024'te kazanan Kayserispor, 181 gün sonra bir süper Lig maçında galip geldi.

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Süper Lig Hatayspor Kayserispor
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