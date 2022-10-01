KAYSERİSPOR TARBZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Kayserispor ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi çok sayıda sporsever internette araştırma yapmaya başladı. "Kayserispor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığı ainternette araştırılıyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK KİMDİR?

Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ümit Öztürk; Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir.

24 yaşında iken evlenmiştir. Ümit Öztürk Süper Lig Hakemi klasmanında görev almaktadır.

