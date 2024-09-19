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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz maçın ardından çıkan olaylara değindi! ''Trabzonspor'a hiç bir zaman yanlışım olmadı...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 23:42
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Son dakikada galibiyeti kaçıran Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam maç sonu çıkan olaylara da değindi.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

''TRABZONSPOR'A HİÇ BİR ZAMAN YANLIŞIM OLMADI''

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"Benim Trabzonspor'a hiçbir zaman yanlışım olmadı. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ekmeğini yedim. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni tekrardan Türk futboluna kazandıran Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu kimse inkar edemez. Küfür de olsa, başka bir şey de olsa beni sevdiklerini biliyorum. Ben de seviyorum. Ancak ben Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Bana yakışan bu. Bize bunu buralarda öğrettiler. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin."

''HAKEMİN CANI SAĞ OLSUN''

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"Hakem Mehmet Türkmen'in canı sağ olsun. Türk evladı çünkü. Hata yaptı, canı sağ olsun. Bugün bize yarın başkasına yapar. Kendisi de mutsuzdur mutlaka ama önemli değil. Kayserispor'un hakkını yedirmek istemiyoruz. Yarın başkasına yapmasın ki başkasının da canı yanmasın."

''MAÇIN KAZANANI OYUNCULARIM''

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"Bizim adımıza harika bir maç. Oyuncularım Avni Aker'in ortasına yüreğini koydu. Onlar maçın kazananı bence. Hepsinden Allah razı olsun."

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Şenol Güneş Kayserispor Trabzonspor Burak Yılmaz
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