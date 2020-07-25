Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdiler.
90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Kayserispor küme düştü. Hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler. Futbolcular Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterirken, tecrübeli hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girerken Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı.
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