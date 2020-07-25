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Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.07.2020 23:47 | Son Güncelleme

Süper Lig'de son hafta maçında kendi sahasında Trabzonspor'a yenilen Kayserispor'da futbolcular maç sonu hakem Cüneyt Çakır'a, soyunma odalarının bulunduğu koridorda sert tepki gösterdiler.

Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından statta olaylar çıktı. Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 kaybeden Kayserisporlu oyuncular maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdiler.

ARAYA POLİSLER GİRDİ

90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Kayserispor küme düştü. Hakemler ve futbolcular sahayı terk ederken, kısa süre sonra Kayserili oyuncular soyunma odasından çıkarak hakem odasına yöneldiler. Futbolcular Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterirken, tecrübeli hakemin üzerine yürüdüler. Araya polisler girerken Cüneyt Çakır için ambulans çağrıldı.

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