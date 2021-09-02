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Kayserispor transfer yasağını kaldırdı

02.09.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor, lisans engeline sebep olacak ödemeyi gerçekleştirerek transfer yasağını kaldırdı.

Kayserispor transfer yasağını kaldırdı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, transfer yasağını kaldırdı. Eski futbolcusu Bilal Başacıkoğlu'na yapılması gereken 4 milyon 300 bin TL'lik rakamın zamanında ödenmemesinden ötürü transfer yasağı ile karşı karşıya kalan sarı kırmızılı takımda, ödeme gerçekleştirildi ve yasak ortadan kalktı.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, konuyla ilgili olarak, "Bugüne kadar onlarca dosyayı kapattık. Bilal Başacıkoğlu ile ilgili kulübümüze gelen ödeme de yapılmış olup, kulübümüzün herhangi bir lisansa engel borcu bulunmamaktadır. Kadromuza kattığımız ve katacağımız futbolcuların lisanslarının çıkmasında bir engel kalmamıştır" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Berna Gözbaşı Kayserispor
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