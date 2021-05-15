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Kayserispor'un Fenerbahçe kadrosu

15.05.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Kayserispor'un Fenerbahçe kadrosu

Süper Lig'in 42. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye çekildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçının kadrosunu belirledi. Sarı-Kırmızılı takımın kadrosunda 21 futbolcu yer alırken 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. Kayserispor'da Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Nehuen Paz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer aldı.

Kayserispor'da bugün Aaron Lennon, Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru maç kadrosunda olmayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor
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