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Kaz Dağları'na onlar da böyle destek verdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek olan altın arama projesine tepki gösteren sanatçılar ve tasarımcılar sosyal medya üzerinden paylaşımlar gerçekleştiriyor.

Kaz Dağları'na onlar da böyle destek verdi!

Türkiye’nin oksijen deposu olarak tanımlanan Kaz Dağları son günlerde ülkenin gündemine yerleşmiş durumda. Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde başlatılan altın maden projesi kapsamında şu ana kadar 200 bine yakın ağaç kesildi. Bununla birlikte altın arama projesinde kullanılacak olan siyanürün Çanakkale şehir merkezinin su kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın su havzasında bulunması şehirde yaşayan insanlar için tehdit oluşturuyor. Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülmesi planlanan altın arama projesinin dışında bölgede siyanürle altın armaya faaliyeti sürdüren iki Alman şirketi bulunuyor.

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ONLAR DA YAPTIKLARI ÇİZİMLERLE DESTEK VERİYOR

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Çanakkale Belediyesi öncülüğünde şantiyenin yakınlarında başlatılan “Su ve Vicdan” nöbetine katılım ise gün geçtikçe artıyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın çağrısı ile 5 Ağustos günü Kaz Dağları’nı kurtarma eylemi kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirildi. Gerçekleşen yürüyüşe katılanların yanı sıra sosyal medyadan kamuoyu oluşturmaya çalışan sanatçılar ve tasarımcılar da yürüyüşe destek verme amacıyla paylaşımlar gerçekleştirdi. İllüstratör Oya Başkaya, karikatürist Kürşat Zaman, seramik sanatçısı ve illüstratör Ayşe Deniz Şahin ve Marketing Toys yaratıcı direktörü Yağız Genç Kaz Dağları ile ilgili yaptıkları eserleri paylaştı.

O FOTOĞRAF 2007'DE ÇEKİLMİŞTİ

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Asıl ismi Necip Yanmaz olan ve fotoğraf çekmeye başladıktan sonra Niko Guido ismini kullanan gezi, nü ve belgesel fotoğrafçısı da 2007 yılında Kaz Dağları’nda çekmiş olduğu fotoğrafı Instagram hesabından yeniden paylaşarak “Su ve Vicdan” nöbetine destek verdi. Güney Amerika’yı baştan sona fotoğraflayan sanatçı, Uzak Doğu’da bir çok ülkede fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

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5 Ağustos’ta gerçekleşen yürüyüşe ise on binlerce kişi katıldı. sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, gazeteciler ve bazı ünlü isimlerinde katıldığı Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşte de yaratıcı pankartlar vardı. yürüyüş sırasında sosyal medyada da paylaşımlar gerçekleştirildi. #Kazdağınadokunma etiketi Twitter gündemine girdi.

FAZIL SAY DA KONSER VERECEK

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Kazdağınınüstüaltındandeğerlidir, Kazdağları, Kazdağlarıkardeşliği etiketleri ile sosyal medyada gündem oluşturan doğa severler önümüzdeki günlerde sanatçıların da katılımıyla etkinlikler ve konserler düzenleyecek. Moğollar grubu yürüyüşün gerçekleştiği 5 Ağustos akşamı sahneye çıkarken, Fazıl Say kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 18 Ağustos’ta şantiyenin olduğu alanda konser vereceğini duyurdu.

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