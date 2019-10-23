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Kaz dağları'nda 'koni başlı çekirge' bulundu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaz dağları Milli Parkı'nda koni başlı çekirge türü belirlendi.

Kaz dağları'nda 'koni başlı çekirge' bulundu!

Kaz dağları Milli Parklar Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyada biyologlar tarafından yaklaşık 1.5 milyon türün tanımlanıp isimlendirildiği belirtildi. Bunların 280 binden fazlasının bitki, 50 bininin omurgalı ve 750 binden fazlasının böcek olduğu ifade edilen açıklamada, "Her yıl bu listeye yeni türler eklenmektedir. Toplam canlı çeşitliliğinin 5 milyon ile 30 milyon tür arasında olduğu tahmin edilmektedir." bilgisi verildi.

'KIRMIZI LİSTE SINIFLARI ve ÖLÇÜTLERİNDE YER ALMAKTADIR'

Kaz dağlarında koni başlı çekirge tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Daridere Tabiat Parkı'mızda ilk kayıt olarak Kaz dağları Milli Parklar Şefliğimiz personelinden veteriner hekim Ertan Şenol tarafından görüntülenen ve Dr. Tuba Öncül Abacıgil hocamız tarafından teşhis edilen koni başlı çekirge, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı liste sınıfları ve ölçütlerinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kazdağları böcek türleri

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