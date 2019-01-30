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Kaza geçirdi, siparişini teslim etmekten vazgeçmedi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir kebap salonunda çalışan motosikletli kurye, siparişleri teslim etmeye giderken otomobille çarpıştı. Kazada motordan düşerek yaralanan motosikletli kurye ambulans ekipleri kendisine ilk yardım müdahalesinde bulunurken sipariş götürdüğü kişiyi olay yerine çağırarak paketi teslim etti. Müşterisine yaralı haldeyken bile siparişini teslim eden kurye, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte detaylar...

Kaza geçirdi, siparişini teslim etmekten vazgeçmedi

Kaza, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kebap salonunda çalışan Taner Bozan aldığı siparişleri motosikletiyle götürürken Sumbas yolu üzerinde 80 KB 722 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Taner Bozan yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı. Yerde yaralı şekilde yatan Taner Bozan ise aldığı siparişleri teslim etmek için kaza yerine müşterisini çağırdı. Yaralı haldeyken siparişlerini müşterisine teslim eden ve parasını alan Taner Bozan’ın bu durumu ise kameralara yansıdı. Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Bozan tedavi altına alındı. Yaralı motosikletli kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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kazada_yaralanan_kurye_yine_de_siparisini_teslim_etti (3)

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Anahtar Kelimeler:
kaza kurye

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