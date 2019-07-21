Mynet Trend

Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta TIR ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. 67 EK 472 plakalı TIR sürücüsü H.T (26) Gazipaşa istikametinden seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halindeki M.K.'nin (48) idaresindeki 67 EN 342 otomobille çarpıştı. İddiaya göre, kaza sonrasında otomobil sürücüsü M.K. ile TIR sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavgada yumruklar havada uçuştu. Otomobil sürücüsü M.K. olayda kanlar içerisinde kalarak yaralandı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri çenesinden yaralanan yaşlı otomobil sürücüsü M.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Otomobil sürücüsü M.K’nin şikayeti üzerine ise TIR şoförü H.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan alındı. Öte yandan otomobil sürücüsü M.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi
Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldiSerinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldi
Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktıHerkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak TIR kaza trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

'Belediye Başkanı kendisine ikinci maaş bağladı' iddiaları çok konuşulmuştu! Yanıt geldi

'Belediye Başkanı kendisine ikinci maaş bağladı' iddiaları çok konuşulmuştu! Yanıt geldi

Gelen telefonla yıkıldı! 23 yıl sonra öğrendi, hayatı karardı...

Gelen telefonla yıkıldı! 23 yıl sonra öğrendi, hayatı karardı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

Husumetli olduğu kişiyi av tüfeği ile öldürdü

Av tüfeğiyle dehşet saçtı!

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldi

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldi

Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı

Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı

Kedinin yılanla kavgası kamerada

Kedinin yılanla kavgası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.