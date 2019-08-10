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Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

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YAŞAM  | 10.08.2019 06:46 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, belediye temizlik aracına arkadan çarpan hafif ticari otomobilin sürücüsü kabin içerisine sıkışırken yanında oturan yolcu, arkadaşını bırakarak kayıplara karıştı. Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak D. (24) yönetimindeki 06 AB 7902 plakalı hafif ticari araç, Ulus istikametinde ilerlerken, Kazım Karabekir Alt Geçidi’nin çıkışında belediyeye ait temizlik yapmakta olan 06 AZ 9080 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kabin içerisine sıkışarak ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Burak D. ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Kazada belediye aracının sürücüsü de yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

"ARANMAM VAR" DİYEREK KAÇTI

Çevredeki vatandaşların ve işletme çalışanlarının yardım etmek için koştuğu kaza yerinden uzaklaşmaya çalışan yaralı yolcu, vatandaşların uyarıları üzerine "Ağır Ceza Mahkemesi'nde aranmam var gitmem gerek" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

"BİR ŞEY OLMAZ"

Daha sonra otomobilde sıkışan sürücüyü aracın kapısını kırarak çıkaran görgü şahitleri, kimliği belirsiz yolcunun ağır yaralanan arkadaşını "bir şey olmaz" diyerek olay yerinde bırakıp kaçtığını belirtti.

Kazada, kabin içerisine sıkışan sürücü Burak D. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

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