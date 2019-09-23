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Kaza yem vermek isterken suya düşen çocuğu arkadaşı kurtardı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 23.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaza yem verirken sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuğu, aynı yaştaki arkadaşı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.37'de Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, arkadaşı ile parkta bulunan kazlara yem atıyorlardı. Kazlara yem atarken bir anda yanındaki arkadaşı suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Ahmet Efe Üzeler, arkadaşını yakalayarak sudan çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kaz yem boğulma

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