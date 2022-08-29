Kaza yerine ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e şoke eden tepki

İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü ve trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in kaza haberini alan küs oğlu Ahmet Tatlıses küslüğü unutup olay yerine koştu. Babası için büyük çaba harcayan Ahmet Tatlıses hakkında İbrahim Tatlıses ise olay açıklamalar yaptı.

İzmir’de Kızılay vasıtasıyla kurban kestiren ve kapı kapı kurban eti dağıttıran İbrahim Tatlıses Bilal Özcan'a konuştu.

"ARTİST, NUMARASINI YAPTI"

İkili arasında geçen konuşma şöyle:

B.Ö: Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?

İbrahim Tatlıses: Ben elimi öptürmem kimseye.

B.Ö- Peki, Ahmet’le barış oldu mu?

İbrahim TatlısesBarış marış olmadı. Kimseyle barışmadım.

B.Ö- Ya yapmayın, bu olay vesile olsaydı barışa…

İbrahim Tatlıses burada sinirlendi ve sesini yükselterek cevap verdi…

İbrahim Tatlıses:Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?

B.Ö: Barış olsa iyi olurdu.

İbrahim Tatlıses Hâlâ barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.

