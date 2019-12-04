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Kazak Orkestrası Türkiye turnesine çıkıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 15:59 | Son Güncelleme

Nur Sultan Valiliği Filarmoni Orkestrası Şefi Aytkali Jayımov: - "Turnemizin Kazakistan'ın Türkiye ve diğer kardeş ülkelerle kültürel anlamda daha da yakınlaşmasını sağlayacağından eminiz"

NUR SULTAN (AA) - Nur Sultan Valiliği Filarmoni Orkestrası Şefi Aytkali Jayımov, bu ay Türkiye turnesine çıkacaklarını bildirdi.

Jayımov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin daveti üzerine 16 Aralık Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle Türkiye'de konserler vereceklerini belirtti.

Turnenin Ankara'da 12 Aralık'ta yapılacak konserle başlayacağını ifade eden Jayımov, "Turnemiz, 14 Aralık'ta Antalya'da vereceğimiz konserle devam edecek ve 16 Aralık'ta İstanbul'da düzenleyeceğimiz konserle bitecek." diye konuştu.

Jayımov, konserlerin filarmoninin 50 sanatçının katılımıyla düzenleneceğini ifade ederek, konser programında Kazak geleneksel müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra Türk halk müziği parçalarının da yer alacağını söyledi.

Konserlere, Türk, Kırgız ve Özbek sanatçılarının katılmasının beklendiğini vurgulayan Jayımov, "Turnemizin Kazakistan'ın Türkiye ve diğer kardeş ülkelerle kültürel anlamda daha da yakınlaşmasını sağlayacağından eminiz." dedi.

Jayımov, orkestranın bugüne kadar Türkiye'de 3 konser programı gerçekleştirdiğini ve her seferinde Türk müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandıklarını sözlerine ekledi.

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Aytkali Jayımov konser Nur Sultan Valiliği Filarmonisi Kazak orkestrası

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