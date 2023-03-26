Kazakistan Danimarka'yı 13 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup mücadelelerinde heyecan devam ediyor. H Grubu ikinci maçında Kazakistan ile Danimarka Astana Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARI 2-0...

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelenin ilk 45 dakikasında konuk ekip üstün bir oyun sergilerken, Rasmus Hojlund'un 21 ve 35. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitmeyi başardı.

İKİNCİ YARI BAMBAŞKA

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise bambaşka bir Kazakistan sahadaydı. Karşılaşmanın 73'ncü dakikasında Zaynudinov penaltıdan attığı golle fark bire indirirken, 86. dakikada Tagybergen'in golüyle beraberliği yakaladı.

13 DAKİKADA GALİBİYET

Kazakistan 89. dakikada Aymbetov'un attığı golle, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta 3-2 öne geçmeyi başarırken 13 dakika içinde bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı.

