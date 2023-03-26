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Kazakistan Danimarka'yı 13 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı!

26.03.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup mücadelesinde Kazakistan, sahasında Danimarka'yı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden son bölümde bulduğu gollerle 3-2 galibiyetle ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Kazakistan Danimarka'yı 13 dakikada bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup mücadelelerinde heyecan devam ediyor. H Grubu ikinci maçında Kazakistan ile Danimarka Astana Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARI 2-0...

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Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelenin ilk 45 dakikasında konuk ekip üstün bir oyun sergilerken, Rasmus Hojlund'un 21 ve 35. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitmeyi başardı.

İKİNCİ YARI BAMBAŞKA

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Karşılaşmanın ikinci yarısında ise bambaşka bir Kazakistan sahadaydı. Karşılaşmanın 73'ncü dakikasında Zaynudinov penaltıdan attığı golle fark bire indirirken, 86. dakikada Tagybergen'in golüyle beraberliği yakaladı.

13 DAKİKADA GALİBİYET

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Kazakistan 89. dakikada Aymbetov'un attığı golle, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta 3-2 öne geçmeyi başarırken 13 dakika içinde bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı.

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