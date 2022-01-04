Kazan kaynıyor... Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasında gerçekleştirilen toplantının artçıları devam ediyor. Yapılan toplantıda Burak Elmas'ın Fatih Terim'e ilginç bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ligde kötü gidişatın faturasını Fatih Terim'e kesen Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fatih Terim'in ayrılmasını istiyor. Bu konuda Burak Elmas'ı da ikna turlarına başlayan yöneticiler şimdilik bir sonuç alamadı...

NECATİ ATEŞ VE SELÇUK İNAN..

Yapılan toplantıda Selçuk İnan ve Necati Ateş'in performansından memnun olmadığını belirten Burak Elmas, Fatih Terim'e karşı ilk kozunu böyle kullandı. Fatih Terim'e çok yakın olmalarıyla bilinen bu ikili hakkında söylenen bu sözler Fatih Terim'i epey kızdırdı. Ayrıca Galatasaray'da yıllardır görev alan idare direktör Şükrü Hanedar ile idari menajer Uğur Yıldız'ın daha az görev alması istendi. Burak Elmas bunun yanında transferde tek yetkinin kendisinde olması gerektiğini belirtti ve ipler iyice gerildi.

ŞAŞIRTAN TEKLİF! ''GEL YÖNETİCİ OL HOCAM''

Zirvede yaşanan en garip olay ise Burak Elmas'ın Fatih Terim'e görevi bırakıp yönetici olması gerektiğini söylemesiydi. Fatih Terim'in bu teklifi geri çevirerek çok sinirlendiği öğrenilirken bu öneriye olumsuz yaklaştı.

(Hürriyet)



