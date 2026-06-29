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Kazancı dudak uçuklatıyor ama mesleği öğretecek kişi yok! 26 yıldır çırak bulamıyor

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yalçın Tatlısu, çeyrek asırdır kahvehanelerde renkleri solan okey taşlarını, hazırladığı boyalarla renklendiriyor.

İşçi emeklisi 59 yaşındaki Tatlısu, 26 yıl önce ticaretle uğraştığı dönemde, kahvehanelerde zamanla renkleri aşınan okey taşlarını boyayarak ek gelir sağlamaya başladı.

Kocaeli'de başladığı mesleğini zamanla Sakarya, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'e taşıyan Tatlısu, binlerce kahvehanedeki taşları özel olarak hazırladığı eski tip selülozik oto boyalarıyla yeniden renklendirdi.

Şu an yalnızca Kocaeli, Sakarya ve Yalova'daki kahvehanelerde hizmet veren Tatlısu, para kazanmaktan çok dostluk ilişkileri üzerine kurduğu işini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"TEK OLDUĞUM İÇİN YETİŞEMİYORUM"

Tatlısu, kahvehane malzemeleri üzerine toptancılık yaptığı dönemde okey taşlarının boyanabileceğini fark ettiğini, zamanla kendi ekipmanlarını ve boyalarını geliştirip bu alanda uzmanlaştığını söyledi.

Mesleğe 2000'li yılların başında başladığını anlatan Tatlısu, yıllar içinde kahveci esnafıyla güçlü bağlar kurduğunu dile getirdi.

Tatlısu, işini yalnızca bir gelir kapısı olarak görmediğini belirterek "Bir süre sonra işi ticaret olarak görmüyorsunuz. Kahveci esnafıyla öyle bir kaynaşma oluyor ki onları mağdur etmemeyi düşünüyorsunuz." dedi.

Kazancı dudak uçuklatıyor ama mesleği öğretecek kişi yok! 26 yıldır çırak bulamıyor 1

OKEY TAŞLARINA YENİDEN RENK VERİYOR

Uzun yıllar Kocaeli dışında Sakarya, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'daki kahvehanelerde de hizmet verdiğini aktaran Tatlısu, bu süreçte yaklaşık 4 bin kahvehanedeki okey taşlarına yeniden renk verdiğini kaydetti.

Tatlısu, taşların kullanım yoğunluğuna göre yeniden boyanma sürelerinin değiştiğini, bazı kahvehanelerde taşları 3 ayda bir, bazılarında ise 1 ila 1,5 yılda bir renklendirdiğini anlattı.

YARIM SAATTE BİTİRİYOR

Bir takım okey taşının 3 kere boyanabildiğini, 80 liraya boyadığı bir takımı da yaklaşık yarım saatte bitirdiğini belirten Tatlısu, şöyle devam etti:

"Gayet güzel bir kazanç kapısı. Tek olduğum için yetişemiyorum. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde ortalama 2 bin tane kahvehane var. Emin olun çoğuna yetişemiyorum. Kahvehane sahiplerinin devamlı taşları yenileme talebi olmadığı için ister istemez devamlı aranan oluyoruz."

Kazancı dudak uçuklatıyor ama mesleği öğretecek kişi yok! 26 yıldır çırak bulamıyor 2

"SADECE BOYAYI ALIP SÜRMEK DEĞİLDİR BU İŞ"

Tatlısu, mesleğin önemli ölçüde teknik bilgi gerektirdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Okey taşlarına şu anda uyguladığım boya eski oto boyası olarak geçer. Bu boyaları alıp yumuşatıyoruz. İstediğimiz kıvama getirip küçük tüplere dolduruyoruz. Tüplerden de taşlara uyguluyoruz. Tabii akış kıvamı çok önemli. Boyanın üzerine mi çekeceksiniz, yoksa orijinal boyanın üzerine mi çekeceksiniz, ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Yani sadece boyayı alıp sürmek değildir bu iş."

YENİ NESİL OKEY MASALARI YAYGINLAŞIYOR

Dijitalleşmenin kahvehane kültürünü de etkilediğine dikkati çeken Tatlısu, elektronik ve mıknatıslı taş kullanılan yeni nesil okey masalarının yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Tatlısu, mesleğini gelecekte devredebileceği bir çırak aradığını söyleyerek "El becerisi olan, insanları incitmeyen, işini severek yapacak bir genç bulursam bu mesleği öğretmek isterim." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez kahvehane meslek okey
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