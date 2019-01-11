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Kazancını ailesine yatırıyor! Kerimcan Durmaz'dan ablasına lüks hediye

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 11.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bursa'nın en işlek yerinde ablasına zayıflama merkezi açan DJ Kerimcan Durmaz, bu sefer de son model bir cip hediye etti.

Kazancını ailesine yatırıyor! Kerimcan Durmaz'dan ablasına lüks hediye

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, kazandığı paraları ailesiyle paylaşmaya devm ediyor. Kerimcan Durmaz, son olarak ablası Serap Akbudak'a bir cip hediye etti.

KERİMCAN ABLASINA SON MODEL CİP HEDİYE ETTİ

2016 yılında ablası Serap Akbudak'a Bursa'nın en işlek yerine zayıflama ve yaşam koçluğu merkezi açan Kerimcan Durmaz, bu sefer de son model gri renkli bir cip hediye etti.

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"BU NASIL HEDİYE BAYILDIM"

Kardeşinin hediye ettiği yeni arabasının fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Akbudak, "Bu nasıl hediye. Teşekkür ederim ablacım bayıldım. Kendisi Dubai'de olsa da bütün aileyi seferber edip yine yaptı yapacağını." notunu düştü. Akbudak, paylaşımına nazar boncuğu ve şükür emojisi koymayı da ihmal etmedi.

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Kerimcan Durmaz ailesi ablası araba

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