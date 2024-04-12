Kazancıyla gündeme geliyordu! Merve Taşkın "Türk erkeklerini seviyorum" diyerek paylaştı

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını ancak yaşadığı hayat için bu kazancın en az 1 milyon dolar olması gerektiğini söylemişti.

Bir süre ülkeyi terk edip geri dönen Taşkın pozlarıyla adından söz ettiriyordu. Yalıda yaşayan ve yalı için de ayda 265 bin TL kira ödeyen Taşkın'ın Onlyfans mesaisi devam ediyor.

Merve Taşkın son paylaşımıyla dikkat çekti. "Türk erkeklerini seviyorum onlar sayesinde zengin olmak çok kolay" diyen fenomene yorum yağdı. Taşkın'a hak veren de vardı eleştiren de.

Taşkın, "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.







