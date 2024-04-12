MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kazancıyla gündeme geliyordu! Merve Taşkın "Türk erkeklerini seviyorum" diyerek paylaştı

Kazancıyla gündeme geliyordu! Merve Taşkın "Türk erkeklerini seviyorum" diyerek paylaştı

12.04.2024 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda müstehcenlik suçuyla yargılanan sonrasında beraat kararı çıkan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın kazancıyla da gündeme geliyordu. Onlyfans sayesinde paraya para demeyen Taşkın bakın ne paylaştı.

Kazancıyla gündeme geliyordu! Merve Taşkın "Türk erkeklerini seviyorum" diyerek paylaştı

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını ancak yaşadığı hayat için bu kazancın en az 1 milyon dolar olması gerektiğini söylemişti.

Bir süre ülkeyi terk edip geri dönen Taşkın pozlarıyla adından söz ettiriyordu. Yalıda yaşayan ve yalı için de ayda 265 bin TL kira ödeyen Taşkın'ın Onlyfans mesaisi devam ediyor.

Merve Taşkın son paylaşımıyla dikkat çekti. "Türk erkeklerini seviyorum onlar sayesinde zengin olmak çok kolay" diyen fenomene yorum yağdı. Taşkın'a hak veren de vardı eleştiren de.

Ekran Alıntısı

Taşkın, "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudakları dile düşmüştü! Çağla Şikel sezonu mayolu pozla açtıDudakları dile düşmüştü! Çağla Şikel sezonu mayolu pozla açtı
Cinsel hayatını açık açık anlatıp itiraf etti! Esra Ezmeci şaştı kaldı: Bu bana değişik geliyorCinsel hayatını açık açık anlatıp itiraf etti! Esra Ezmeci şaştı kaldı: Bu bana değişik geliyor
Ünlü isim aşk pozlarına dayanamadı! "En azından üzerinde kıyafet..."Ünlü isim aşk pozlarına dayanamadı! "En azından üzerinde kıyafet..."
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Artık bu banknotları alamayacaksınız

Artık bu banknotları alamayacaksınız

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'e yabancı hakem

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'e yabancı hakem

Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Altın fiyatlarında yeni rekor! Tırmanışını sürdürüyor

Altın fiyatlarında yeni rekor! Tırmanışını sürdürüyor

Babasının ölümünden sonra küfürler yağdırdı! "Torbacı..."

Babasının ölümünden sonra küfürler yağdırdı! "Torbacı..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.