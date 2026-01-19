Hamdi Alkan gözaltına alınan eski eşini aramış! "Adalet mekanizmasının..."

Yönetmen Hamdi Alkan katıldığı 'Yasemin'in Penceresi' programında, adı uyuşturucu soruşturmasına karışan eski eşi Selen Görgüzel yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Boşanma sonrası anlaşmalı olan ve birbiri hakkında konuşmama kararı alan ikiliden Hamdi Alkan bu konuda sessiz kalmadı.

Hamdi Alkan, 2014'te evlendiği ve 7 yıl süren evliliğin ardından yollarını ayırdığı Selen Görgüzel'i bu süreçte aradığını söyledi.

Alkan, "Üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı var. Adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inanıyorum. Bildiğim kadarıyla şu anda sıkıntıları aşmış durumda" dedi.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel şu açıklamayı yapmıştı:

"Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur. Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastıdır."