MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hamdi Alkan gözaltına alınan eski eşini aramış! "Adalet mekanizmasının..."

Yönetmen Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel’in adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. “Üzüldüğümü söyledim” diyen Alkan, adalet mekanizmasına güvendiğini vurguladı.

Hamdi Alkan gözaltına alınan eski eşini aramış! "Adalet mekanizmasının..."

Yönetmen Hamdi Alkan katıldığı 'Yasemin'in Penceresi' programında, adı uyuşturucu soruşturmasına karışan eski eşi Selen Görgüzel yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Boşanma sonrası anlaşmalı olan ve birbiri hakkında konuşmama kararı alan ikiliden Hamdi Alkan bu konuda sessiz kalmadı.

Hamdi Alkan, 2014'te evlendiği ve 7 yıl süren evliliğin ardından yollarını ayırdığı Selen Görgüzel'i bu süreçte aradığını söyledi.

Hamdi Alkan gözaltına alınan eski eşini aramış! "Adalet mekanizmasının..." 1

Alkan, "Üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı var. Adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inanıyorum. Bildiğim kadarıyla şu anda sıkıntıları aşmış durumda" dedi.

Hamdi Alkan gözaltına alınan eski eşini aramış! "Adalet mekanizmasının..." 2

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel şu açıklamayı yapmıştı:

"Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur. Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastıdır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni fragman hemen yayınlandı! Seyirci mest olduYeni fragman hemen yayınlandı! Seyirci mest oldu
Saçlarını kestirdi! Suudi Arabistan'a damga vurduSaçlarını kestirdi! Suudi Arabistan'a damga vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.