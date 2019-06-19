Kazançlarıyla dudak uçuklatıyorlar! En popülerleri belli oldu

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir meslek alanının doğmasına da neden oldu. Hatta gitgide çoğu kişi YouTube'a kayıp oralarda program yapmaya kanal açmaya başladı. 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile yüksek meblağlarda gelirler elde ediyorlar. İş böyle olunca akıllara 'En popüler YouTuber’lar kim?' sorusu geliyor.
İşte dünya genelinde en çok aboneye sahip olan en popüler YouTuberlar...
En popüler YouTuber belli oldu!
23.
DanTDM — 21.6 milyon abone
22.
Shane Dawson — 21.8 milyon abone
21.
Ninja — 22.1 milyon abone
20.
JackSepticEye — 22.2 milyon abone
19.
Yuya — 23.8 milyon abone
18.
RezendeEvil — 23.9 milyon abone
17.
Markiplier — 23.9 milyon abone
16.
Luisito Comunica — 24.3 milyon abone
15.
Smosh — 24.5 milyon abone
14.
VanossGaming — 24.6 milyon abone
13.
Luccas Neto — 24.9 milyon abone
12.
Voce Sabia? — 25.6 milyon abone
11.
Like Nastya Vlog — 27.5 milyon abone
10.
Vegetta777 — 26.8 milyon abone
9.
Kids Diana Show — 29.3 milyon abone
8.
Felipe Neto — 33.0 milyon abone
7.
Fernanfloo — 33.1 milyon abone
6.
El Rubius — 34.9 milyon abone
5.
JuegaGerman — 35.2 milyon abone
4.
Whinderssonnunes — 35.9 milyon abone
3.
Badabun — 40.3 milyon abone
2.
Dude Perfect — 42.9 milyon abone
1.
PewDiePie — 96.6 milyon abone
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