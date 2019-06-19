Kazançlarıyla dudak uçuklatıyorlar! En popülerleri belli oldu

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir meslek alanının doğmasına da neden oldu. Hatta gitgide çoğu kişi YouTube'a kayıp oralarda program yapmaya kanal açmaya başladı. 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile yüksek meblağlarda gelirler elde ediyorlar. İş böyle olunca akıllara 'En popüler YouTuber’lar kim?' sorusu geliyor.

İşte dünya genelinde en çok aboneye sahip olan en popüler YouTuberlar...