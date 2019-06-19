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Kazançlarıyla dudak uçuklatıyorlar! En popülerleri belli oldu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'da en popüler olan ve en çok aboneye sahip olan YouTuberlar belli oldu. İşte o isimler ve abone sayıları...

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir meslek alanının doğmasına da neden oldu. Hatta gitgide çoğu kişi YouTube'a kayıp oralarda program yapmaya kanal açmaya başladı. 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile yüksek meblağlarda gelirler elde ediyorlar. İş böyle olunca akıllara 'En popüler YouTuber’lar kim?' sorusu geliyor.

İşte dünya genelinde en çok aboneye sahip olan en popüler YouTuberlar...

En popüler YouTuber belli oldu!

23.

23.
DanTDM — 21.6 milyon abone

22.

22.
Shane Dawson — 21.8 milyon abone

21.

21.
Ninja — 22.1 milyon abone

20.

20.
JackSepticEye — 22.2 milyon abone

19.

19.
Yuya — 23.8 milyon abone

18.

18.
RezendeEvil — 23.9 milyon abone

17.

17.
Markiplier — 23.9 milyon abone

16.

16.
Luisito Comunica — 24.3 milyon abone

15.

15.
Smosh — 24.5 milyon abone

14.

14.
VanossGaming — 24.6 milyon abone

13.

13.
Luccas Neto — 24.9 milyon abone

12.

12.
Voce Sabia? — 25.6 milyon abone

11.

11.
Like Nastya Vlog — 27.5 milyon abone

10.

10.
Vegetta777 — 26.8 milyon abone

9.

9.
Kids Diana Show — 29.3 milyon abone

8.

8.
Felipe Neto — 33.0 milyon abone

7.

7.
Fernanfloo — 33.1 milyon abone

6.

6.
El Rubius — 34.9 milyon abone

5.

5.
JuegaGerman — 35.2 milyon abone

4.

4.
Whinderssonnunes — 35.9 milyon abone

3.

3.
Badabun — 40.3 milyon abone

2.

2.
Dude Perfect — 42.9 milyon abone

1.

1.
PewDiePie — 96.6 milyon abone
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