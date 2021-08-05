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Kazara Aşk 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şimal ve Cihan arasında yakınlaşma

05.08.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazara Aşk 6. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin sevilen dizisinde bu hafta Şimal ve Cihan arasında yakınlaşma oluyor.

Başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk dizisinin 6. bölümünün yeni fragmanı yayınlandı.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.

KAZARA AŞK 6. BÖLÜM KONUSU

Kenan’ın kendisini aldattığından artık tamamen emin olan Şimal, sırf onun canını yakmak için Civan ile evlilik oyununu sürdürmeye karar vermiştir. Bu durum en çok Civan’ın işine yarıyordur.

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Her şeyi açıklayacaklarını sanıp yine hevesi kursağında kalan Nazlı’yı yatıştırmayı başardıktan sonra asıl hedefine yönelir. Şirketin başına geçmek için Tahsin’e bir torun vermesi gerekiyordur. Tabii bu başarmak için de Şimal’i kendine aşık etmesi…

CİVAN’IN OYUNLARI ŞİMAL’E İŞLEMEZ

Kadınlar üzerindeki cazibesine çok güvenen Civan her zamanki taktikleriyle Şimal’i etkilemeye çalışır. Ancak o çok güvendiği cazibesi Şimal’e işlemez. Üstelik Nazlı’nın gizli hamlesiyle Şimal’in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine de ramak kalır. Civan ilk tehlikeyi atlatmayı başarsa da Şimal’in içine bir şüphe düşmüştür. Ve nikahları ile ilgili araştırmaya koyulur. Elbette Civan da öğrenmesini engellemek için türlü dolaplar çevirmekten geri kalmaz.

BÜYÜK SIR AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Kenan ise Şimal’in önce kendisine şans vermek isteyip sonra vazgeçmesiyle yıkılsa da bunu hala kendisini sevdiğinin bir kanıtı olarak görür. Ve Civan’la aniden evlenmesiyle ilgili şüphelerini teyit etmenin yollarını arar.

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Bunun için de gözüne Okan’ı kestirir. Onunla yakınlaşıp işin iç yüzünü anlamaya çalışır. Bu da yetmezmiş gibi Esat’ın sahte nikah memurluğu da duyulmak üzeredir. Civan’sa Şimal’i kendine aşık etme planını uyguladığı için bunlardan bihaberdir. Sonunda Civan’ın en büyük sırrı açığa çıkıp Şimal, Civan’ın kendisiyle sahte bir nikahla evlendiğini öğrenecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Kazara Aşk dizisi
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