Kazara Aşk dizisi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kazara Aşk'ta Şimal ve Civan'ın romantik anları

Başrollerinde Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler, Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Aycan Koptur, Sadi Celil Cengiz, Burakhan Yılmaz ve Deniz Altan'ın yer aldığı Kazara Aşk dizisi, 5 Ağustos Perşembe akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Kazara Aşk'ın 12 Ağustos Perşembe ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeyi açıklayacaklarını sanıp yine hevesi kursağında kalan Nazlı’yı yatıştırmayı başardıktan sonra asıl hedefine yönelir. Şirketin başına geçmek için Tahsin’e bir torun vermesi gerekiyordur. Tabii bu başarmak için de Şimal’i kendine aşık etmesi…

CİVAN’IN OYUNLARI ŞİMAL’E İŞLEMEZ

Kadınlar üzerindeki cazibesine çok güvenen Civan her zamanki taktikleriyle Şimal’i etkilemeye çalışır. Ancak o çok güvendiği cazibesi Şimal’e işlemez. Üstelik Nazlı’nın gizli hamlesiyle Şimal’in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine de ramak kalır. Civan ilk tehlikeyi atlatmayı başarsa da Şimal’in içine bir şüphe düşmüştür. Ve nikahları ile ilgili araştırmaya koyulur. Elbette Civan da öğrenmesini engellemek için türlü dolaplar çevirmekten geri kalmaz.

BÜYÜK SIR AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Kenan ise Şimal’in önce kendisine şans vermek isteyip sonra vazgeçmesiyle yıkılsa da bunu hala kendisini sevdiğinin bir kanıtı olarak görür. Ve Civan’la aniden evlenmesiyle ilgili şüphelerini teyit etmenin yollarını arar.

Bunun için de gözüne Okan’ı kestirir. Onunla yakınlaşıp işin iç yüzünü anlamaya çalışır. Bu da yetmezmiş gibi Esat’ın sahte nikah memurluğu da duyulmak üzeredir. Civan’sa Şimal’i kendine aşık etme planını uyguladığı için bunlardan bihaberdir. Sonunda Civan’ın en büyük sırrı açığa çıkıp Şimal, Civan’ın kendisiyle sahte bir nikahla evlendiğini öğrenecek mi?

