Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek

Kazdağları’nın zirvesi olarak kabul edilen Sarıkız tepesine çıkan ve burada 10 gün boyunca Kartal Çimeni mevkisinde çadırlarda konaklayan Türkmenler, burada adak ve hayır geleneklerini yerine getiriyor. Bin 300 yılında bölgeye gelen ve Kazdağları’nın zirvesinde Sarı Kız Efsanesinin yaşandığı alanda 719 yıldır ağustos ayının ikinci haftasında zirveye çıkan köylüler burada adaklar keserek hayırlar yapıyor. Bu yıl 55 hanenin konaklama yaptığı bölgeye 10 günlük süreçte çok sayıda turist de bu geleneği izlemek için geliyor. Sarı Kız Türbesi olarak adlandırılan zirvede adaklar ve hayırlar yapılırken, özellikle yerli ve yabancı turistler de bol bol bu geleneği fotoğraf karelerine sığdırıyor. Kazdağları Milli Parkı içinde kalan Sarıkız bölgesine bölgede konaklayan Türkmen köyleri 10 günlük özel bir izin ile çıkıyorlar. Bölgede, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri her türlü önlemi ve ihtiyacı karşılamak üzere ekipler bulunduruyor.

Etkinliğe katılan Tahtakuşlar kırsal mahallesi muhtarı Hasan Bozkurt, “719 yıllık bir gelenek. 1300 yılında ilk yerleşim olmuştur burada. Bu adak ve kurban geleneğidir. Şu an burada 55 hane var. Bütün Türkmen köyleri hepsi buradadır. Hepsi buraya gelir adaklarını, kurbanlarını keser dağıtır” dedi.