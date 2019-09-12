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Kazdağları'nda orman yangını! Hemen müdahale edildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.09.2019 21:37 | Son Güncelleme

Kazdağları'nda çıkan orman yangını Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları Kumluca mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden orman kulesindeki nöbetçinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli bir helikopter, 3 arazöz ve 2 tanker ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

YAKLAŞIK 500 METREKARE ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kısa sürede ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. (İHA)

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