Kazı sırasında ortaya çıktı! Dev dinozor türü keşfedildi: Bir kemiği bile insan boyutunda

Brezilya’da yürütülen bilimsel çalışmalar sırasında yaklaşık 20 metre uzunluğa ulaşabilen yeni bir dev dinozor türü tespit edildi. Keşfedilen fosiller arasında bulunan insan boyutlarındaki kemikler, bu tarih öncesi canlının ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

Kazı sırasında ortaya çıktı! Dev dinozor türü keşfedildi: Bir kemiği bile insan boyutunda
Gökçen Kökden

Brezilya’da yürütülen bilimsel çalışmalar sırasında, ülkede bugüne kadar keşfedilen en büyük dinozorlar arasında yer alabilecek yeni bir tür tespit edildi. Dasosaurus tocantinensis adı verilen dev dinozor, bu ay yayımlanan araştırmayla bilim dünyasına tanıtıldı.

FOSİLLER ALTYAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Kazı sırasında ortaya çıktı! Dev dinozor türü keşfedildi: Bir kemiği bile insan boyutunda 1

Yeni türün kalıntıları ilk olarak 2021 yılında Brezilya’nın kuzeydoğusunda yer alan Maranhao eyaletindeki Davinopolis yakınlarında yapılan altyapı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan fosiller daha sonra bilim insanları tarafından detaylı şekilde incelendi.

Araştırmanın sonuçları bu ay yayımlanan bilimsel bir çalışmayla kamuoyuna duyuruldu. Çalışmada keşfedilen dev dinozor türüne Dasosaurus tocantinensis adı verildi.

DEVASA KEMİKLER DİNAZORUN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Kazı sırasında ortaya çıktı! Dev dinozor türü keşfedildi: Bir kemiği bile insan boyutunda 2

Kazı alanında bulunan en dikkat çekici kalıntılardan biri yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki uyluk kemiği (femur) oldu. Bu dev kemiği inceleyen bilim insanları, dinozorun toplam uzunluğunun yaklaşık 20 metreye ulaşmış olabileceğini hesapladı.

Araştırmada görev alan Santa Maria Federal Üniversitesi paleontologlarından Leonardo Kerber, kazı sırasında kemiklerin büyüklüğünün ekibi oldukça şaşırttığını söyledi.

Kazı sırasında ortaya çıktı! Dev dinozor türü keşfedildi: Bir kemiği bile insan boyutunda 3

Kerber, kazı ilerledikçe ortaya çıkan femurun dinozorun ne kadar büyük olduğunu açıkça gösterdiğini belirterek, “Bugün biliyoruz ki Dasosaurus, Brezilya’da şimdiye kadar keşfedilen en büyük dinozor türlerinden biri” dedi.

İSMİNİ BULUNDUĞU BÖLGEDEN ALDI

Kazı sırasında ortaya çıktı! Dev dinozor türü keşfedildi: Bir kemiği bile insan boyutunda 4

Keşfedilen dinozor türünün adı da fosillerin bulunduğu bölgeden esinlenerek verildi.

“Dasosaurus tocantinensis” adı, bölgede yer alan Tocantins Nehri ve çevresindeki coğrafyaya atıfta bulunuyor. Tocantins Nehri, fosil sahasına yakın konumda bulunan önemli bir su yolu olarak biliniyor.

Yeni keşif, Brezilya’da tarih öncesi yaşam hakkında elde edilen bilgileri genişletirken, kıtalar arasındaki eski bağlantılara dair bilimsel tartışmalara da yeni veriler sunuyor.

AVRUPA İLE BAĞLANTILI SOY

Bilim insanlarının yaptığı incelemeler, yeni keşfedilen türün İspanya’da tanımlanan Garumbatitan morellensis adlı dinozorla yakın akraba olduğunu ortaya koydu.

Santa Maria Federal Üniversitesi’nin açıklamasına göre bu dinozor soyunun kökeni Avrupa’ya dayanıyor olabilir. Araştırmacılar, bu canlıların atalarının yaklaşık 130 milyon yıl önce, Atlantik Okyanusu henüz bugünkü şeklini almadan önce Kuzey Afrika üzerinden Güney Amerika’ya yayıldığını değerlendiriyor. Bu bulgu, geçmişte Güney Amerika, Afrika ve Avrupa arasında kara bağlantıları bulunduğunu gösteren bilimsel görüşü destekleyen yeni bir kanıt olarak yorumlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
kazı keşif
