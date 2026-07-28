Kazılarla 22 yılda ortaya çıkardı! Bitlis'in gizli hazinesiydi artık herkes görecek

Pamukkale Üniversitesi tarafından 2004 yılında başlatılan kazılar, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi tarafından sürdürüldü. Ahlat Müze Müdürlüğü koordinasyonunda, Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bitlis Kalesi Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Karasu başkanlığında yürütülen çalışmalarda, kalenin farklı bölümlerinde Osmanlı Dönemi'ne ait mektep, sarnıç, cami ve hamam gibi çok sayıda mimari yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Üner, kazılara ilişkin bilgi vererek, "2004 yılından beri Bitlis Kalesi'nde kazılar yapılmaya başlandı ve çalışmalar devam ediyor. 2024 yılında Eren Ailesi'nin desteğiyle kazılarımızın hemen hemen yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız. Kalede açığa çıkan mektep, sarnıç, cami ve hamam gibi yapıların büyük bir kısmını ortaya çıkararak restorasyona hazır hale getirdik. Bunları restorasyona hazır hale getirdikten sonra turizme ve Bitlis'e kazandırmak anlamında büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

ÖNEMLİ BULGULAR ELDE EDİLDİ

Kazı çalışmalarında bugüne kadar sikkeler, lüle taşları, küpler, kandiller, seramik parçaları ile cam, metal ve kemikten yapılmış çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Buluntuların büyük bölümünün Geç Osmanlı dönemine, 19'uncu yüzyıl ile 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine ait olduğu belirtildi. Çalışmalar kapsamında kalenin saray bölümünden tarihi Sinan Bey Hamamı'na uzanan künkler de ortaya çıkarıldı. Bu yıl özellikle hamamın batı ve güney kesimlerinde yoğunlaşan kazılarda önemli bulgular elde edildi.

Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Karasu, çalışmaları anlatarak, "Bu yılki temel hedefimiz kalenin güneyinde, orijinal girişten kuzeye doğru devam eden hattı ortaya çıkarmaktı. Bu kapsamda kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve saray kısmına doğru devam eden ana bir yol keşfettik. Açtığımız alanlarda büyük çoğunluğu Geç Osmanlı dönemine tarihlenen mimari kalıntılar tespit edildi" dedi.

Doç. Dr. Karasu, 2026 yılı itibarıyla kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını, bundan sonraki süreçte kalenin merkez bölümü ile orijinal U şeklindeki giriş kısmındaki çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. 25 kişinin görev yaptığı kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkarılan yapıların restorasyonunun başlatılması ve Bitlis Kalesi'nin bölge turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır