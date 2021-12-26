KE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında maçın hakemi sağlık görevlisine sarı kart gösterdi!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi. Futbol tarihinde daha önce eşi benzerine rastlanmamış bu olay sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Dakikalar 72'yi gösterirken bir oyuncu sahada sakatlık yaşadı. Sakatlıktan dolayı saha içine giren sağlık görevlisine hakem Emre Kargın sarı kart gösterdi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı kart göstermesinin nedeni de sonradan ortaya çıktı. Hakemden izinsiz olarak sahaya giren sağlık görevlisi bu sebeple sarı kartla cezalandırıldı.

