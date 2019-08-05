Keanu Reeves bir kez daha şaşırtmayı başardı

Bill & Ted serisinin yıllar sonra gelen üçüncü filminin çekimlerinden yayınlanan bir fotoğraf, görenleri şoke etti. "Bill & Ted Face The Music"ten yayınlanan kamera arkası görüntüsü, Keanu Reeves'in imaj değişikliğini gözler önüne serdi. "Bill & Ted's Excellent Adventure" ve "Bill & Ted's Bogus Journey"’den sonra gelen üçüncü film "Bill & Ted Face The Music"ten yayınlanan fotoğraflar filme olan merakı kat kat arttırdı.

John Wick, Matrix gibi serilerin yıldız ismi Keanu Reeves, bir kez daha Bill & Ted serisinin Ted Logan'ı oluyor. Motosiklet çetesi üyesi gibi bir imaja sahip olan Reeves, yarım t-shirtü ve saç stiliyle görenleri şaşkına uğrattı. Henüz çekimleri devam eden filmin konusu ise şöyle olacak: Daha önce de zamanda yolculuk yaparak dünyayı kurtaran California, San Dimas'lı rock müzisyenleri Bill ve Ted'i gelecekten gelen biri ziyaret edecektir. Orta yaş krizinde olan bu ikiliyi ziyaret eden kişinin söylediklerine göre Bill ve Ted'in hayatını kurtaracak olan ve evrene bir ahenk getirecek olan tek şey yapacakları şarkılarıdır. Bu süreçte ailelerinden, eski dostlarından ve birkaç efsanevi müzisyenden yardım almaları gerekecektir.

Bill & Ted Face The Music filminin yurt dışında 21 Ağustos 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşması beklenirken, ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



