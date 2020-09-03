Keanu Reeves’i John Wick olarak görmeye devam edecek miyiz?

İlk John Wick filminin beklenmeyen yükselişi sonrası 2 film daha çekilen seride başrolü üstlenen Keanu Reeves, John Wick karakterini daha ne kadar süre canlandırmak istediğini açıkladı. Reeves, John Wick karakteriyle 2014’te ilk kez seyircinin karşısına çıkmasının ardından iki popüler John Wick filmi daha çekmişti. 2021’de iki filmin daha görünüşe göre arka arkaya çekilmesinin planlanması serinin daha ne kadar süreceğine dair hayranların ilgisini uyandırıyor.

Bu açıdan John Wick, kaybettiği karısının ardından güvenli bir hayata çekilecekmiş gibi görünmüyor.

İlk üç film Reeves’i beyaz perdede yeniden görmekten mutlu olan hayranlardan 600 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmişti. Serinin devamında ne olacağı tam olarak bilinmese de maceranın John Wick 4 ve 5’le devam edeceği anlaşılıyor.

'BACAKLARIM BENİ GÖTÜREBİLDİĞİ SÜRECE'

OK! Magazine’e röportaj veren Reeves’e John Wick karakterini canlandırmaya daha ne kadar süre istekli olacağı sorusu yöneltildi. Reeves, merak edilen soruya şu şekilde cevap verdi: “Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece.”

John Wick serisinin hikayesi, esasen sonsuz tane farklı alternatif barındıracak kadar basit ve belirsiz.

Reeves devam etmeye istekli görünürken, John Wick için en büyük sorun sadece nasıl bir yaratıcı ekibin oluşturulacağı gibi görünüyor. Reeves, daha önce de rolü için çok sıkı çalıştığını söylemişti ve hikayenin devamı için de çalışmaya istekli olduğu anlaşılıyor.



