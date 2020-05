Keanu Reeves'in iki yeni filmi sadece dijitalde yayınlanabilir

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında sinema salonları kapılarını bir süreliğine kapatmış durumda. Ne zaman açılacağı sorusunun net bir cevabı ise henüz yok. Bu belirsizlik yapımcıların özellikle büyük prodüksiyonlu filmleri için yeni bir takvim oluştururken zorlanmalarına neden oluyor. Endüstride yer alan kıdemli bir analiste göre Keanu Reeves’in ağustos ayında vizyona girmesi planlanan filmleri The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ve Bill & Ted Face the Music, direkt olarak dijital platformlara yolunu bulabilir.

Son olarak Trolls World Tour ve Scoob! filmleri, vizyona girmeden dijital platformlara yolunu bulmuştu.

Exhibitor Relations’ın kıdemli analisti Jeff Bock konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Şu an dünyanın haziran ve temmuz ayında nasıl olacağını bilmiyoruz ancak stüdyolar filmlerini vizyona sokmak istiyorsa şimdiden reklam çalışmalarına başlamaları gerektiğini biliyoruz. Bu, riske edebileceklerinden çok daha fazla bir miktar. Bu yüzden bazı filmlerin direkt dijitale gitmesi daha mantıklı" ifadelerini kullandı.

Paramount Pictures, orijinal çıkış tarihi 22 Mayıs olan Sponge on the Run’ı 7 Ağustos’a, MGM’nin sahibi olduğu Orion Pictures ise Face the Music’i 21 Ağutos’a öteledi.