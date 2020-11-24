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  4. Keanu Reeves'in o filmi yine gündeme geldi... İşte kasım ayının en popüler filmleri

Keanu Reeves'in o filmi yine gündeme geldi... İşte kasım ayının en popüler filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

En geniş dizi ve film veritabanı olan IMDb kasım ayının en popüler filmlerini yayınladı. The Queen’s Gambit’teki rolüyle takdir toplayan Anya Taylor-Joy'un son filmi The New Mutants 38 sıra birden yükselip zirveye yerleşirken, Keanu Reeves’in eski filmlerinde Knock Knock da listede yer aldı.

IMDb'nin en popüler filmler listesinde göre Marvel yapımı The New Mutants en popüler film oldu. 38 basamak birden yükselen filmin başrollerinden biri son zamanların en popüler dizisi The Queen's Gambit'teki Anya Taylor-Joy...

Dizi ve film veritabanı IMDb'ye göre Marvel stüdyolarının The New Mutants filmi en popüler filmler listesinde ilk sırada. The Queen's Gambit dizisindeki Anya Taylor-Joy'un başrollerinden biri olduğu filmde Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga gibi isimler yer alıyor.

Listede Borat 2 ve Happiest Season gibi yılın iddialı yapımları yer alırken Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu 2015 yapımı korku gerilim filmi Knock Knock da yer aldı.

İşte en popüler filmler

New Mutants 38 sıra birden yükseldi

10.Laxmii

10.Laxmii

9.Freaky

9.Freaky

8.Operation Christmas Drop

8.Operation Christmas Drop

7.The Trial of the Chicago 7

7.The Trial of the Chicago 7

6.Happiest Season

6.Happiest Season

5.Superintelligence

5.Superintelligence

4.Knock Knock

4.Knock Knock

3.Borat Subsequent

3.Borat Subsequent

2.Holidate

2.Holidate

1.The New Mutants

1.The New Mutants
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