Keanu Reeves'in o filmi yine gündeme geldi... İşte kasım ayının en popüler filmleri

IMDb'nin en popüler filmler listesinde göre Marvel yapımı The New Mutants en popüler film oldu. 38 basamak birden yükselen filmin başrollerinden biri son zamanların en popüler dizisi The Queen's Gambit'teki Anya Taylor-Joy...

Dizi ve film veritabanı IMDb'ye göre Marvel stüdyolarının The New Mutants filmi en popüler filmler listesinde ilk sırada. The Queen's Gambit dizisindeki Anya Taylor-Joy'un başrollerinden biri olduğu filmde Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga gibi isimler yer alıyor.

Listede Borat 2 ve Happiest Season gibi yılın iddialı yapımları yer alırken Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu 2015 yapımı korku gerilim filmi Knock Knock da yer aldı.

İşte en popüler filmler