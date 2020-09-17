Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'

The Matrix 4 ile yeniden Neo karakterinde izleyeceğimiz Keanu Reeves, filmle ilgili ipuçları verdi. Çekimleri Berlin’de devam eden film hakkında konuşan 56 yaşındaki aktör: "Bu başka bir versiyon, bir uyanma çağrısı. Geçmişe gitmek yok." dedi.

Sunuculuğunu Alex Jones'un yaptığı programın konuklarından müzisyen Ronan Keating'in “Spoiler vermek istemem ama üçüncü filmin finalinde pek de geri dönecekmişsin gibi görünmüyordu” diye sorması üzerine 56 yaşındaki oyuncu "Evet Neo için biraz korkunç bir finaldi" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü.

"Lana Wachowski diye harika bir yönetmenimiz var ve o bir aşk hikayesi, ilham veren güzel bir senaryo yazdı. Bu başka bir versiyon, bir uyanma çağrısı. Ve aksiyonu harika, her şey açığa çıkacak."

"GEÇMİŞE GİTMEK YOK"

Pojeyle ilgili daha fazla ipucu almaya çalışan Ronan, filmin üçlemedeki olaylardan öncesini anlatıp anlatmayacağını da sordu. Reeves ise “Hayır hayır, geçmişe gitmek yok” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu kısa süre önce Matrix 4 setindeki koronavirüs önlemlerini övdüğü bir röportajıyla gündeme geldi. Associated Press’e konuşan aktör, setteki ortam için "Gerçekten özenli ve etkili protokoller işliyor ve çekimlerin ritmi, etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı.Bunu sıkı çalışma ve organizasyon sayesinde başardık ve yine protokollerdeki özene borçluyuz" dedi.

