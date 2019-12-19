Keanu Reeves, Matrix 4 ve John Wick 4 için çalışmalara başladı

Son yılların çok sevilen aktörü Keanu Reeves, 2021 yılında çok beklenen iki filmin de başrolünü üstlenerek hayranlarını mest etmeye hazırlanıyor. Deneyimli aktör, yakın zamanda prodüksiyon süreçleri başlayacak ve ikisi de 21 Mart 2021’de vizyona girecek aksiyon filmleri Matrix 4 ve John Wick 4 için silahlı dövüş eğitimi almaya başladı.

İlk Matrix filmi 1999’da, ilk John Wick filmiyse 2014’te gösterime girmişti. Şimdiye dek iki yapımın da iki devam filmi yapıldı. Bilim kurgu meraklılarının uzun yıllardır beklediği Matrix 4 için çalışmalara başlanıldığı nihayet bu yaz duyurulmuştu. Kendine has bir hayran kitlesi edinen John Wick serisinin yeni filmiyse mayısta kesinleşmişti.

ScreenRant'ta yer alan habere göre Reeves’in daha önce John Wick serisi için dövüş dersi aldığı Taran Tactical’ın Instagram sayfasında yaptığı paylaşım, ünlü aktörün yeni filmleri için çalışmalara başladığını gösterdi.

KEANU REEVES’İN KARİYERİ

Keanu Reeves’in sinema sektöründeki kariyeri 1980’lerde başlamış, aktör ilk büyük çıkışını Bill & Ted’s Excellent Adventure ile 1989’da yapmıştı. Ardından gelen devam filmi Bill & Ted’s Bogus Journey ise 1991’de gösterime girmişti.

Serinin hayranları şimdi Ağustos 2020’de vizyona girmesi planlanan ve Keanu Reeves’le Alex Winter'ı yıllar sonra tekrar bir araya getiren yeni devam filmi Bill and Ted Face the Music’i bekliyor.



