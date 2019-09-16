Kebabın ve sakatatın başkenti Adana'da yeni gözde ciğer bezi

Adanalı kasapların küçükbaş hayvanların akciğerinin iki lobu arasından çıkardıkları parça büyük ilgi görüyor. Ciğer bezi ismiyle bilinen bu sakatat türü ise çeşitli şekilde pişirişebiliyor. Hem ucuz hem de lezzetli olmasıyla beraber Adana'da popüler bir hal aldı.

Kasaplar Çarşısı esnafından Rıdvan Ökmen, genellikle şişe takılıp mangalda pişirilen ciğer bezinin lezzetli olduğunu belirterek, "Ciğer bezi yürekle birlikte de pişiriliyor. Kuyruk yağı niyetine yenilebiliyor. Çok lezzetli bir şey, pişirilince çok güzel oluyor. Ciğer bezi, akciğerin iki lobunun arasındadır. Yemekte de kullanılabiliyor. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Talep çok, bulunamıyor. Kimileri gelip alabilmek için sıra bekliyor" dedi.

Ökmen, günde her bir dükkanda en az 15-20 kilo sattıkları ciğer bezini kendilerinin de tükettiklerini ve lezzetli olduğu için talepleri karşılayamadıklarını ifade etti.

