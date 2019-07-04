Keçi inadı tuttu! Herkes sattı bir o satmadı

Evini satmama konusunda bir hayli kararlı olan bu ev sahipleri etraflarına olan biten hiç bir şeye aldırış etmiyor. Gökdelenlerin arasında tek başlarına da kalsalar evlerini satmamakta yüzde yüz kararlılar. İşte o inat ev sahipleri...

herkes sattı bir o kaldı

Çin'in Suzhou bölgesindeki bu arkadaş arazisini ve evini lüks villalar yapılsın diye satmıyor. Mütevazı bir şekilde hayatına devam ediyor.

Portland'da yaşayan Randal Acker evini Portland Üniversitesi'ne satmak istemiyor. Üniversite misafirhanesi evinin etrafına inşa ediliyor.

Apartmanda yaşayan üç aile evlerini satmayı reddettiği için Guangzhou belediyesi yol inşaatını bu şekilde yapmak zorunda kalıyor.

Kunming, Çin'deki bu aile evlerini satsın diye her yol denenmiş, en son olarak evin etrafına içi su dolu hendek bile kazmışlar.

Kendisi haricindeki 241 aile evlerini satmasına rağmen Wu Ping çok uzun süre evini satmamakta diretiyor. 3 yıllık ikna süreci sonunda satmayı kabul ediyor.

Yolun tam ortasında kalan bu evin sahibi hala taşınsam mı yoksa inatlaşsam mı diye düşünmekte.

Yine Çin, yine efsane bir inat... Gökdelenlerin ortasında bir gecekondu.

Evini satmayan arkadaşların öncüsü bu Çinli vatandaş, hükümetle öyle inatlaşıyor ki sonunda çareyi otoyolu evinin etrafından dolandırmakta buluyorlar.

Washington'da yaşayan Austin Spriggs'e evi için 3 milyon dolar veriliyor ama o satmıyor. İnşaatın bitmesinin ardından Austin evini 4 milyon dolara satıyor.

Washington'daki bu evin sahibinin inadı yeni binayı mimarisini kendine göre ayarlamaya zorlamış.

Bu daracık evin sahibi Mary Cook, tüm komşuları evlerini satmasına karşın o hayır diyor. Bugün devasa komşularının arasında bir inat abidesi gibi duruyor.

Çin'in Hunan bölgesinde yapılan devasa AVM'nin önünde satışlara devam eden mini minnacık bir dükkan.

Bu dubleks evin diğer yarısı satılmış, ama bu arkadaş hayır diyor. Sonuç ortadan ikiye bölünmüş bir ev.

Çinli aile akrabalarının mezarını satmayı ısrarla reddediyor. AVM inşaatı başladıktan uzun bir süre sonra taraflar zar zor anlaşıyor.

Bu güzel evin sahibi de ona kıyamıyor ve satmıyor. İki büyük binanın arasında tarih yaşamaya devam ediyor.

Bu ev hala Şangay'da trafiği kilitlemeye devam ediyor.

Edith Macerfield 1 milyon dolar teklif edilmesine rağmen evini satmıyor, ardından onu "Yukarı Bak" animasyonuna dönüştürüyor.

Washington'da yaşayan Austin Spriggs'e evi için 3 milyon dolar veriliyor ama o satmıyor. İnşaatın bitmesinin ardından Austin evini 4 milyon dolara satıyor.

Köprünün altında yaşamayı göze alan bir başka inatçı arkadaş.

Yeni yapılan sitenin göbeğindeki bu evin sahibi hükümet ile istimlak konusunda anlaşamayınca ortaya bu görüntü çıkmış.