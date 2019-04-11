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Keçinin ve gencin ekmek inadı!

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YAŞAM  | 11.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Keçinin ve gencin ekmek inadı!

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan, asıl mesleği dış cephe ustası olan 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez, köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

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Suiçmez keçilerinin yanında ekmek arası yemeğini yerken, bir keçi de Suiçmez’in ekmeğinden yemeye çalıştı.

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Keçi ile güldüren ekmek kavgası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Suiçmez keçilerini çok sevdiğini ve onları arkadaşı gibi gördüğünü söyledi.

İHA


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Anahtar Kelimeler:
rize çayeli keçi

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