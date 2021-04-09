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Keçiören, playoff aşkıyla Altınordu'yu yıktı

09.04.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 29. haftasında playoff potası için mücadele veren iki ekipten Keçiörengücü, evinde Altınordu'yu 5-3 mağlup etti

Keçiören, playoff aşkıyla Altınordu'yu yıktı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü evinde Altınordu ile karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 5-3 kazandı.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. ve 77. dakikalarda Cem, 25. dakikada Mehmet, 46. dakikada Eze ile 52. dakikada Barış kaydetti. Altınordu'nun sayılarını ise 49. dakikada Ersin Destan ile ilki penaltıdan olmak üzere 57. ve 64. dakikalarda Ahmet İlhan attı.

BU sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Keçiörengücü, 49 puana yükseldi ve playoff potası için önemli bir adım attı. 10 maç sonra yenilen Altınordu ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu evinde Adana Demirspor'u konuk edecekken, Keçiörengücü ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

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