Kedi kendisine saldıran çakalları böyle kovaladı

ABD'de bir evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 16 yaşındaki Tigger, yaşadığı evin garaj yolunda iki çakalın saldırısına uğradı. Kendisine hamle eden çakallardan korkmayarak onların üzerine saldıran kedi, çakalları kovalayarak bölgeden kaçmalarını sağladı.
Kedinin sahibi, hareket sensörünün ikazı sonrası kapının dışına çıktığını; bir saatliğine dışarı bıraktıkları kedinin iki çakalı kovaladığı görüntüyü gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Cesur kedinin videosu ülkede en çok paylaşılan görüntülerden oldu. (DHA)
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