Kedi yavrularını soğuktan korumak için yaptığı yürekleri ısıttı!

Ontario, Kanada’da buz gibi soğuk, karlı bir gecede evine gitmekte olan sürücü, yolun kenarında kıvrılıp yatan bir köpek gördü. Karların üstünde yatan bu köpeğin geceyi çıkarmasının imkanı olmadığını düşünen adam arabasını kenara çekerek yardım etmek için köpeğin yanına gitti. Amacı köpeğin durumuna bakıp, barınaktan birilerini çağırmaktı. Ancak soğuktan titremekte olan köpeğin yanına gittiğinde yalnız olmadığını gördü. Köpek aslında etrafına kıvrıldığı yavruları soğuktan korumaya çalışıyordu… Üstelik yavrular onun bile değildi.

Ontario, Kanada’da aracıyla evine gitmekte olan bir sürücü yolun kenarında yatan bir köpek gördü. Buz gibi, karlı bir gecede bir köpeğin o şekilde yatıyor olması sürücüye garip geldi, çünkü sığınabileceği daha kuru ve sıcak bir yer bulması mümkündü. Aracını kenara çeken sürücü, soğuktan kıvrılıp top gibi olmuş köpeğin yanına gitti. Gördükleri karşısında şaşkına döndü, çünkü köpek anneleri olmayan kedi yavrularının etrafına kıvrılmıştı.

ÖNCELİĞİ KEDİLERİN DONMASINI ÖNLEMEKTİ

Geceyi geçirmek için iyi bir yer değildi belki ama köpeğin önceliği kedi yavrularının donmasını önlemekti. Kendisi için daha kuru ve sıcak bir yer bulması mümkünken, annelerinin terk ettiği kedi yavrularını o soğukta terk etmemek ve onları sıcak tutmak için yerinden kımıldamamıştı belli ki. Neyse ki biri onları çok geç olmadan fark etmişti.