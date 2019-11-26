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Kedi yavrularını soğuktan korumak için yaptığı yürekleri ısıttı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Kanada’da bir sürücü, buz gibi soğuk, karlı bir gecede yolun kenarında titreyen bir sokak köpeği buldu, yanına gittiğinde köpeğin yalnız olmadığını gördü.

Ontario, Kanada’da buz gibi soğuk, karlı bir gecede evine gitmekte olan sürücü, yolun kenarında kıvrılıp yatan bir köpek gördü. Karların üstünde yatan bu köpeğin geceyi çıkarmasının imkanı olmadığını düşünen adam arabasını kenara çekerek yardım etmek için köpeğin yanına gitti. Amacı köpeğin durumuna bakıp, barınaktan birilerini çağırmaktı. Ancak soğuktan titremekte olan köpeğin yanına gittiğinde yalnız olmadığını gördü. Köpek aslında etrafına kıvrıldığı yavruları soğuktan korumaya çalışıyordu… Üstelik yavrular onun bile değildi.

Ontario, Kanada’da aracıyla evine gitmekte olan bir sürücü yolun kenarında yatan bir köpek gördü. Buz gibi, karlı bir gecede bir köpeğin o şekilde yatıyor olması sürücüye garip geldi, çünkü sığınabileceği daha kuru ve sıcak bir yer bulması mümkündü. Aracını kenara çeken sürücü, soğuktan kıvrılıp top gibi olmuş köpeğin yanına gitti. Gördükleri karşısında şaşkına döndü, çünkü köpek anneleri olmayan kedi yavrularının etrafına kıvrılmıştı.

ÖNCELİĞİ KEDİLERİN DONMASINI ÖNLEMEKTİ

Geceyi geçirmek için iyi bir yer değildi belki ama köpeğin önceliği kedi yavrularının donmasını önlemekti. Kendisi için daha kuru ve sıcak bir yer bulması mümkünken, annelerinin terk ettiği kedi yavrularını o soğukta terk etmemek ve onları sıcak tutmak için yerinden kımıldamamıştı belli ki. Neyse ki biri onları çok geç olmadan fark etmişti.

İsmi açıklanmayan kadın sürücü derhal bir battaniyeye sararak oldukları yerden aldı. Onları fark eden kadın, yaşadığı şoku çabucak atlatarak 5 kedi yavrusunu ve onların koruyucu annesi köpeği derhal aracına alarak yakınlarda bulunan Evcil ve vahşi hayvan kurtarma barınağına götürdü.

KÖPEK ONLARI KORUMASAYDI YAVRULAR ÖLMÜŞTÜ

Eğer bu köpek onları korumasaydı yavrular anında ölürdü. Barınakta çalışan gönüllüler, köpeğin yavruları koruma altına almaması durumunda çok kısa süre içinde öleceklerini söylediler. Kedilerin annesinin ölmüş olabileceği düşünülüyor. Kedi yavrularının ve köpeğin durumu çok iyi, ancak sokaklarda yaşadıkları için tedavi görecekler, pire ve parazit kontrolünden geçirilip aşılanacaklar.

Köpek, barınaktayken bile gözlerini yavrulardan ayırmıyor. Barınağa gelmelerinin ardından bile köpek yavrularla ilgilenmeyi bırakmamış. Sürekli olarak yavru kedilerin yanına giden köpek onların durumunun iyi olduğundan emin olmaya çalışıyormuş. Bu yavrular belki gerçek annelerini kaybetti, ancak şimdi yeni bir annelerinin olduğu kesin. Bu cesur ve fedakar köpek sayesinde tüm yavruların sağlık durumları çok iyi ve hepsi yeni yuvalarına kavuşacakları günü bekliyor.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
cami avlusunua yada bir yol kenarina bebegini birakan anneler bakin bakinda şu kopek kadar olamdiginizi anlayin...!
helal olsun sana
insanlıktan öte de varmış
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