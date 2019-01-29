Kedinin aç olduğunu düşündü, gözyaşlarını tutamadı

Küçük çocuk, aç olduğunu düşündüğü kediyi sokakta tek başına görünce gözyaşlarını tutamadı.
"Kedinin annesi bile yok. Sokakta bırakamayız onu." diyen çocuk, kediyi alabilmek için adeta annesine yalvardı.
Küçük çocuğun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenleri de duygulandırdı.
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