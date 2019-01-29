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Kedinin aç olduğunu düşündü, gözyaşlarını tutamadı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 20:51 | Son Güncelleme

Küçük çocuk sokakta gördüğü kedinin aç olduğunu düşündü, gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada yayılan video birçok kullanıcı tarafından ilgi gördü.

Küçük çocuk, aç olduğunu düşündüğü kediyi sokakta tek başına görünce gözyaşlarını tutamadı.

"Kedinin annesi bile yok. Sokakta bırakamayız onu." diyen çocuk, kediyi alabilmek için adeta annesine yalvardı.

Küçük çocuğun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenleri de duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk kedi

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