Mynet Trend

Kedinin yılanla kavgası kamerada

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.07.2019 19:02 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kedinin yılanla kavgası ilginç görüntüler oluşturdu.

Alaplı ilçesinde mobilya ustası olan Özlem Yalçın, öğlen vakti evine gitmek isterken yolda bir kedinin yılanla boğuşması görünce o anları kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özlem, "Dükkandan çıktım ve eve giderken yolda bir kedinin tuhaf hareketler yaptığını gördüm. Kedinin yanına yaklaştığımda bir baktım ki kedi çekinerek patileriyle yılana vurmaya çalışıyor. Kediye aldırış etmeyen yılan daha sonra otların arasında kayboldu. Ben de bu anı cep telefonumla çektim" dedi.

PARTNERAkıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Eğer üretime geçerse...Akıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Eğer üretime geçerse...
İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendiİnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi
Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştıTuristler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi yılan kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Profesör, 'çok acil tedbir alınmalı' diyerek uyardı

Profesör, 'çok acil tedbir alınmalı' diyerek uyardı

İkisi Suriyeli biri Iraklı! Yakalandılar!

İkisi Suriyeli biri Iraklı! Yakalandılar!

Yusuf Yazıcı için inanılmaz teklif

Yusuf Yazıcı için inanılmaz teklif

Dünya 'uçak hırsızı' çocuğu konuşuyor

Dünya 'uçak hırsızı' çocuğu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnanılmaz anlar! Bebeklerini camiye bırakan çift güvenlik kamerasına yakalandı

İnanılmaz anlar! Önce öptüler sonra... O anne baba görüntülendi

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Sahiller doldu, taştı

Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankartlı isyan

24 yaşındaki gencin cenazesinde pankartlı isyan

23 yıl sonra gelen telefon hayatını değiştirdi

Gelen telefonla yıkıldı! 23 yıl sonra öğrendi, hayatı karardı...

Avcılar Kaymakamı Yaran'dan Batı Nil Virüsü vakaları hakkında açıklama

İstanbul'da virüs alarmı!

Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı

Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.