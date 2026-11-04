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Baraj gölünde sular çekildi: Kayıp yol yeniden gün yüzüne çıktı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan Lavanta Adası’na ulaşımı sağlayan kara yolu, suların çekilmesiyle birlikte yeniden kullanılabilir duruma geldi.

Baraj gölünde sular çekildi: Kayıp yol yeniden gün yüzüne çıktı

İlkbahar aylarında etkili olan yoğun yağışlar ve kar sularının erimesi sonucu Çekerek Barajı’nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kalan ada yolu, kasım ayı itibarıyla baraj sularının çekilmesi üzerine tekrar görünür hale geldi. Lavanta Adası ve ilçeye bağlı Cemaloğlu köyüne ulaşım sağlanan yol sonbaharın gelmesi ve suların azalmasıyla belirginleşti.

Baraj gölünde sular çekildi: Kayıp yol yeniden gün yüzüne çıktı 1

Çekerek Kaymakamlığı yetkilileri suyun çekildiği güzergahta yerinde incelemelerde bulundu. İlkbahardaki su baskınının ardından yolda meydana gelen tahribatı tespit eden ekipler, ulaşımın güvenli ve sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla kısa süre içerisinde bakım, onarım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başlayacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Lavanta Adası yolunun yeniden araç ve ziyaretçi trafiğine tam kapasiteyle açılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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baraj
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